University Hill 周六首輪賣160伙　截收逾萬票　超額逾65倍

新地（0016）旗下白石角University Hill 落實本周六（29日）首輪銷售160伙，當中150伙以價單方式推售，折實入場價由437.24萬元起，餘下10伙特色戶以招標推售。

項目今日下午1時截票，據消息指，項目接獲10,398個購樓意向登記，當中包括74票為代理入票，以首輪價單賣150伙計，將超額認購逾65倍。

周六以價單方式推售的150伙，戶型涵蓋一房至三房，折實售價由437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價13,357元至19,321元。

University Hill 至今已先後推出三張價單，合共涉245伙。

首輪五成單位設「科研專才／學術人才現金回贈」

入場單位為5B座15樓A1室，屬一房間隔，折實售價437.24萬元；另最平呎價的單位為3座2樓A3室，屬兩房間隔，折實呎價13,357元。

至於首輪發售單位當中，有約五成設有5%樓價的「科研專才／學術人才現金回贈」。

銷售安排方面，首輪銷售設有A組大手時段，購買兩至四伙可優先揀樓；其次為選購一伙三房戶的買家；另設B組散客，可購買不多於兩伙。

University Hill至今已先後推出三張價單，合共涉245伙。

↓↓兩房交樓標準示範單位↓↓