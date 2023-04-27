龍漢標：減辣對業主、租客利多於弊　批政府回應重複

早前行政長官李家超重申「辣招」措施仍然適用，地產及建造界立法會議員龍漢標今日（27日）在預算案撥款草案二讀辯論上表示，「減辣、撤辣」不止令地產商得益，對有意置業或換樓的人士、租客和業主亦利多於弊，對於政府重複回應辣招「仍然適用」或者「維持不變」感到十分可惜。



龍漢標表示，「減辣」可以促進二手物業流轉，增加租盤，令有意置業的市民有更多選擇，更容易上車，也令想換樓的業主無後顧之憂，維持市場健康發展，重建置業階梯。

他又指，政府當年以「辣招」破壞置業階梯，今日繼而無視現實環境，並堅持「辣招」不變，至少應向市民交代在甚麼環境、條件和指標下才會「減辣」或「撤辣」。

地產及建造界立法會議員龍漢標。（盧翊銘攝）

他又認為，住宅物業不單可以自住，亦可作出租用途，不少包括退休長者在內的長線投資者都藉租金幫補收入，以減輕子女的壓力，亦免卻政府的額外福利津貼，但「辣招」帶來的巨額成本大大降低收租回報，令長線投資者卻步。而租盤減少又會導致租金上漲和租客選擇減少。

至於二手物業市場放盤量大減，供應下跌亦令樓價上升。長期實施「辣招」已令物業市場的供求被嚴重扭曲，資產的流動性被大大削弱，最終只會變成經濟復甦的絆腳石。