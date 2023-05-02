University Hill加推68伙　折實均價1.65萬　周四次輪賣216伙

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2A期，於上周六（4月29日）展開首輪銷售，價單形式發售的150伙全數沽清，套現逾10億元。

新地副董事總經理雷霆表示，University Hill第2A期落實於本周四（4日）展開次輪推售，涉及共216伙，其中191伙將以價單形式發售，餘下的25伙則採取招標形式發售。項目將於今日晚上8時截票，翌日下午1時抽籤。

他續指，University Hill第2B期已獲批預售樓花同意書，涉及688伙，戶型與項目第2A期相若，惟三房戶的間隔戶型類別更多，計畫下周推售項目第2B期單位。

新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理胡致遠

加推價單5號 涉及68伙 折實均呎1.65萬

過去周六的銷情方面，新地代理總經理胡致遠表示，University Hill第2A期大手時段共售出25伙，當中錄9組買家連購2伙，最大手斥逾1,900萬元購入兩房及三房戶。 而且以招標形式售出2座12樓A6室，成交價及呎價創下Silicon Hill及University Hill新高，成交單位實用面積851平方呎，以2,108萬元沽出 ，呎價24,771元。

另外，發展商加推的價單5號涉及68伙，當中首度推出開放式戶，折實平均呎價約16,532元。戶型涵蓋12伙開放式、10伙一房、41伙兩房戶，以及5伙三房，實用面積由206至628平方呎，價單定價由382.86至1,238.43萬，價單呎價15,532至22,534元，扣除最多15%優惠後，折實售價由325.43萬至1,052.66萬元，折實呎價由13,202至19,154元。