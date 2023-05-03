房屋局何永賢：目前環境毋須調整樓市辣招

立法會大會恢復財政預算案的二讀辯論，對於市場上有聲音要求就樓市措施「減辣」，房屋局局長何永賢回應表示，在目前環境下，毋須調整住宅物業的需求管理措施。



何永賢指出，在私人住宅市場方面，政府綜合考慮相關因素後，包括樓價變化速度及幅度、住宅樓宇成交量、未來供應量、經濟情況及市場氣氛等，認為在目前環境下，毋須調整住宅物業的需求管理措施，又指政府會繼續密切留意市況，適時採取合適措施，回應市場變化。

發展局甯漢豪：土地供應不能只聚焦一個情景

至於有意見質疑香港人口下跌，為何仍要同時推展北部都會區及交椅洲人工島兩個項目，發展局局長甯漢豪表示，政府統計處編製人口推算數字時，亦同時編製了較高人口推算的情景以作參考。隨着香港社會和經濟的發展，未來人口數字有可能會按較高的方向走。此外，影響房屋單位需求的家庭住户數目亦隨着小家庭的趨勢而預計上升。因此要有所準備，不能在土地供應上只聚焦某一個推算情景。

甯漢豪又指，在空間規劃上要作前瞻部署，以滿足社會對有更寬敞生活及工作空間的訴求。另外，本港面對樓宇老化的挑戰，但重建步伐遠遠未能追上樓宇老化速度，增加新土地正可以提供調遷空間，為重建工作創造有利條件。