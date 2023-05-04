美國加息｜恒地韓家輝：息口接近見頂　不排除明年開始減息

美國聯儲局今日凌晨時間公佈加息0.25厘，並暗示未來或暫停加息，而滙豐（0005）亦剛於中午跟隨加息，上調最優惠利率0.125厘至5.75厘。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，加息接近見頂，不排除明年可能開始減息。



韓家輝指出，美國聯儲局加息0.25厘屬預期之內，雖然本港銀行輕微調升利率，但市場普遍認為加息接近見頂，加上明年總統大選，除了通脹之外，美國亦需顧及經濟狀況，不排除之後可能開始減息，而本港首季GDP增2.7%，經濟數據向好，多項利好因素支持樓市發展。

啟德天瀧全盤涉566伙，面積由351至1,942平方呎。

啟德天瀧明日首度招標116伙

至於恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，將於明日（5月5日）以招標方式、發售首批116伙的向海標準大單位。

天瀧全盤涉566伙，面積由351至1,942平方呎，逾七成為三房以上戶型。項目設有409個車位，預計落成日期為2024年9月30日。資料顯示，天瀧位處的啟德跑道區4C區2號地皮，由六大發展商合財團於2019年5月以125.9億元奪得，為每呎樓面地價19,636元，為當時啟德呎價新高水平。