University Hill｜加息負擔增　三房買家何生話「老婆會一齊供」

美國聯儲局今日凌晨時間公佈加息0.25厘，而滙豐（0005）亦剛於中午跟隨加息，上調最優惠利率0.125厘至5.75厘，今日展開次輪銷售的新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2A期，銷情似乎未受影響。該盤推售共216伙，其中191伙將以價單形式發售，截至下午2時已沽出逾百伙。



項目吸引不少市民入市，其中買入該盤三房戶的何先生預計，加息後供樓負擔會增加，會跟老婆一齊供樓。他又指，選擇該樓盤主要由於家人居於區內，認為大家可互相照應，生活較方便，又透露過去曾經入票抽項目第一期，不過當時未能成功入市。

University Hill第2A期買家何先生預計，加息後供樓負擔會增加，會跟太太一齊供樓。

兩房買家Daniel指加息屬預計之內

至於居於沙田區的買家Daniel表示，以800萬元買入該盤一伙兩房戶自住，是次入市預計承造六成按揭。

他又指，過去曾比較過其他新盤，認為項目價錢較便宜，加上環境不俗，未來有機會興建白石角站，故決定入市。對於滙豐銀行於今天中午公佈加息0.125厘，Daniel表示銀行加息屬預計之內，個人不太擔心。

邵小姐指樓盤開價合理

買家邵小姐則指，University Hill第2A期開價合理，由於本身居於附近，「所以就想買返附近新盤」，又透露早前曾經入票抽過第一期，惟未能成功。對於本港加息，她認為，加息無影響入市決定，因為買入單位前已考慮相關因素。

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新地白石角優景里項目University Hill第2A期。

↓↓兩房交樓標準示範單位↓↓