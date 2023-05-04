美國加息｜貸款額500萬　每月供款2.24萬增1.6%　一年畀多4100元

美國聯儲局今日凌晨時間公佈加息0.25厘，並暗示未來或暫停加息，而滙豐（0005）亦剛於中午跟隨加息，上調最優惠利率0.15厘至5.75厘。以貸款額500萬元、還款期30年為例，市民每月供款額將會增至22,452元，較加息前增加347元或1.6%，而以一年計算，供樓負擔增加大約4,164元。



香港銀行中午落實加息0.125厘，假設買樓人士的貸款額為500萬元、還款年期為30年，未加息前（P為5.625%），P按實際息率為P減2.25%=3.375%，每月供款為22,105元，壓力測試則為46,664元。

壓力測試增加1.4%

不過在加息0.125厘後（P為5.75%），P按實際息率增至3.5%，每月供款增加347元（1.6%）至22,452元，而壓力測試增加652元（1.4%）至47,316元。

曹德明料加息對業主衝擊有限

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次滙豐銀行加息幅度不多，而現時按息仍屬正常水平。市場對相關消息早有心理準備，大部份香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，加上現時本港經濟已逐步復常，因此即使香港或再次加息，對業主的影響及衝擊亦有限。不過有意置業人士仍要留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

王美鳳：不足14個月美國加息10次、累計加息5厘

至於中原按揭董事總經理王美鳳指出，為應對美國當地高通脹率問題，美國於去年3月起在不足14個月加息10次及累計加幅達5厘，以加快步伐達致預期息率見頂水平，相信加息期已完結，息率將橫行一段時間以便觀察滞後影響及壓低通脹率之成效。

港息方面，王美鳳指出，具指標性的滙豐銀行宣布上調最優惠利率（P）0.125厘至5.75%，加幅少於美息，料其他銀行將陸續跟隨，市場按息調整至主要為3.5%水平。

每100萬月供增加70元 加幅溫和

王美鳳指出，是次本港加息周期較歷年溫和，美息累計加幅達5厘，而港P累計加幅僅0.75厘，以往當美國聯邦基金利率上調至現時5厘至5.25厘，本港最優惠利率P已升至8厘水平，而現時最優惠利率P仍處5.75%水平；是次P上調0.125%對於供樓人士的供樓負擔影響亦輕微，每100萬月供增加約70元。

基於加息幅度溫和，市場普遍預期息率已近見頂，加上近月銀行下調新造按息及提高現金回贈亦有助抵銷息率上升之影響，她預期是次加息對樓市不會構成實質影響。