啟德天璽．海256伙獲批預售樓花　日出康城13期兩期2550伙申預售

地政總署公布，4月份有1個新盤獲批預售樓花同意書，合共涉256伙，按月減少1,226伙或82.7%，屬去年2月「零」新申請後，逾一年來最少。



４月獲批預售新盤為新地（0016）旗下、位於跑道區的承豐道26號「天璽．海」第一期，涉及256伙，預計落成日期為2025年10月31日。

發展商早前表示，天璽．海主打大單位，佔約七成為四房分層戶，實用面積約1,100至2,200平方呎，另設23伙特色單位，8伙連私人泳池，最大一伙特色單位實用面積逾4,600平方呎，並預計下月以招標形式推售。

「日出康城」第13期上月申請預售樓花，細分為第13A及13B期。

上月收三份新申請 日出康城第13期最多

另外，4月僅接獲三份預售樓花新申請，涉2,664伙，較上月的695伙升約近2.8倍。三份新申請包括由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）發展的「日出康城」第13期，當中細分為第13A及13B期，分別提供1,284伙及1,266伙，預計落成日期為2026年2月22日及3月31日。

另由中信泰富投得的大坑道亦涉及114伙，預計落成日期為2025年12月31日。個別新盤已命名，由長實發展（1113）發展的油塘東源街8號項目，現命名為親海駅，提供228伙，預計落成日期為2025年7月15日。

長實油塘東源街8號命名親海駅

截至4月底，約有45個項目正待批預售樓花同意書，涉及22,505伙，按月上升3806伙或20%，屬去年5月錄24,605伙後，約11個月以來單月新高。