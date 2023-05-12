CCL連跌3周後反彈0.48%　本地銀行加息影響料5月下旬反映

中原城市領先指數CCL最新報165.87點，按周升0.48%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌3周後今周反彈，但指數比早前5周在168點上下爭持的水平略低，近2周於165點反覆。



本周八大樓價指數七升一跌，上周七跌一升，整體樓價走勢反覆。反映復活節長假後，二手成交減少，而且市場觀望5月初美國議息，短期樓價反覆回軟，但未有轉勢大跌。

5月4日美國加息0.25厘，而本地銀行亦先後加息0.125至0.25厘，對香港二手樓價的影響將於5月下旬公佈的CCL才開始反映。至於近期本地拆息升穿4厘水平，增加本港銀行追加利率的壓力，將於6月上旬公佈的CCL才反映。

本周八大樓價指數七升一跌

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報167.56點，按周升0.47%。CCL（中小型單位）報165.90點，按周升0.47%，終止3周連跌。CCL（大型單位）報165.71點，按周升0.52%，終止2周連跌。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊單周回升，走勢反覆回軟。

九龍CCL_Mass按周升2.10%

四區樓價各自反覆。港島CCL_Mass報166.91點，按周微升0.03%，連跌2周後企穩。九龍CCL_Mass報164.05點，按周升2.10%，單周明顯反彈，結束3周連跌。新界東CCL_Mass報184.20點，按周升0.31%，連升3周共2.55%。新界西CCL_Mass報151.55點，按周跌1.26%，連跌2周共2.51%。

2023年計，CCL累升5.80%，CCL Mass升7.20%，CCL（中小型單位）升7.21%，CCL（大型單位）跌0.57%。港島升7.06%，九龍升8.80%，新界東升8.35%，新界西升4.22%。