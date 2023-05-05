CCL連跌3周共1.97%　分析：業主買家拉鋸、樓價短暫受壓

中原城市領先指數CCL最新報165.08點，按周跌1.30%，連跌3周共1.97%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，該指數創8周新低，重回2023年3月初水平，主要由於復活節長假後，業主買家雙方出現拉鋸局面，二手成交轉淡，樓價短暫受壓。



加息影響料5月下旬反映

本周CCL跌1.30%，上周跌0.62%，前周跌0.07%，跌幅擴大，終止了連續5周於168點上下橫行。5月4日美國聯儲局加息0.25厘，市場相信加息周期將結束，而本港主要銀行亦宣布上調最優惠利率0.125厘，對香港二手樓價的影響將於5月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創8周新低

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報166.78點，按周跌1.49%。CCL（中小型單位）報165.12點，按周跌1.35%，連跌3周共1.64%。CCL Mass及CCL（中小型單位）跌幅擴大，指數齊創8周新低，同樣重回2023年3月初水平。CCL（大型單位）報164.86點，按周跌1.03%，連跌2周共4.04%，指數創13周新低，重回2023年1月水平。

港島及九龍CCL_Mass按周均跌2.56%

四區樓價三跌一升，影響整體樓價回軟。港島CCL_Mass報166.86點，按周跌2.56%，連跌2周共3.84%。九龍CCL_Mass報160.68點，按周跌2.56%，連跌3周共3.25%。港九市區樓價率先下跌，港島指數重回2023年2月水平，九龍指數重回2023年3月水平。

新界方面，新界西CCL_Mass報153.48點，按周跌1.27%；新界東CCL_Mass報183.63點，按周升1.82%，連升2周共2.23%。

CCL今年累升5.3%

樓價短暫回軟，以致2023年升幅收窄。CCL今年累升5.30%，CCL Mass升6.70%，CCL（中小型單位）升6.71%，CCL（大型單位）跌1.08%。港島升7.03%，九龍升6.57%，新界東升8.01%，新界西升5.54%。