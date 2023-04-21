CCL窄幅橫行　按周微跌0.07%　連續四周徘徊168點水平

中原城市領先指數CCL最新報168.29點，按周微跌0.07%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，指數連續4周在168點水平反覆徘徊，是3月23日本港銀行沒有跟隨美國加息後首周的市況。市場好淡消息交錯，令樓價出現窄幅橫行局面。



近期二手樓市拉鋸，業主態度強硬，而買家不願追價，影響成交轉淡，相信短期整體樓價繼續窄幅爭持。展望5月4日美國聯儲局公佈議息結果後，本港樓價走勢會有較明確的方向，仍有待5月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.30點，按周跌0.25%，指數連續4周企穩169點水平。CCL （中小型單位）報167.60點，按周跌0.17%，指數連續4周企穩167點水平。CCL（大型單位）報171.80點，按周升0.43%，指數連續4周企穩171點以上水平。

今年至今CCL累升7.35%

四區方面，三跌一升，帶動整體樓價出現爭持。港島CCL_Mass報173.52點，按周升0.84%，指數重上2022年10月水平，兼連升2周共1.54%。九龍CCL_Mass報165.15點，按周跌0.56%。新界東CCL_Mass報179.62點，按周跌0.47%，連跌2周共1.61%。新界西CCL_Mass報153.32點，按周跌0.83%。

2023年計，CCL累升7.35%，CCL Mass升8.31%，CCL（中小型單位）升8.31%，CCL（大型單位）升3.08%。港島升11.30%，九龍升9.53%，新界東升5.65%，新界西升5.43%。今年港島樓價升逾一成，升幅明顯跑贏大市。