CCL連跌兩周報167.25點　按周跌0.62%　分析：樓價升勢短暫受壓

中原城市領先指數CCL最新報167.25點，按周跌0.62%。指數連跌2周共0.68%，樓價升勢短暫受壓。最新數字反映復活節長假，不少市民趁機外遊，加上部份業主收窄議價空間，買家觀望，影響二手樓市成交減慢，樓價輕微回軟。



CCL近5周於168點上下橫行，微升0.45%，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀相信，短期樓價繼續窄幅爭持，期望下周四（5月4日）美國聯儲局公佈議息結果後，樓價走勢可以有較明顯的走向，仍有待5月下旬公佈的CCL才開始反映。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.30點，按周沒有升跌，指數連續5周企穩169點水平。CCL（中小型單位）報167.38點，按周跌0.13%，指數連續5周企穩167點水平。CCL Mass及CCL（中小型單位）波幅明顯收窄，走勢持續窄幅徘徊。不過，CCL（大型單位）報166.57點，按周跌3.04%，豪宅樓價出現波動，拖累整體樓價回軟。

四區樓價二跌二升 新界東樓價終止二連跌

按地區劃分，四區樓價呈二跌二升局面。港島CCL_Mass報171.25點，按周跌1.31%，連升兩周後回軟。九龍CCL_Mass報164.90點，按周跌0.15%，連跌2周共0.71%。新界東CCL_Mass報180.35點，按周升0.41%，終止2周連跌。新界西CCL_Mass報155.45點，按周升1.39%，指數重上2022年10月水平。

總結，2023年計，CCL累升6.68%，CCL Mass升8.31%，CCL（中小型單位）升8.17%，CCL（大型單位）微跌0.05%。港島升9.85%，九龍升9.36%，新界東升6.08%，新界西升6.90%。