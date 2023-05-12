恒地下周二賣3新盤貨尾共21伙　THE HOLBORN、利奧坊．壹隅各8伙

市況向好，有發展商加緊銷售貨尾單位。恒地（0012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN已屆現樓，項目今日（12日）上載最新銷售安排，於下周二發售8伙，均為開放式戶。



該批開放式戶實用面積由221至226平方呎，價單定價由637.4萬至716萬元，價單呎價由28,842至31,681元，折實售價由605.53萬至680.2萬元，折實呎價由27,400至30,097元。項目至今累售136伙，估可售單位150伙近91%，套現逾10.5億。

CAINE HILL下周二賣5伙

另外，同系CAINE HILL亦上載最新銷售安排，於下周二發售5伙，一房佔4伙，開放式佔1伙，實用面積由197至289平方呎，價單訂價由690萬至938.9萬元，價單呎價由30,820至35,025元，折實售價由669.3萬至910.73萬元，折實呎價由29,895至33,975元。項目至今累售134伙，估可售單位154伙逾87%，套現逾10.4億。

利奧坊．壹隅下周二賣8伙 折實入場594萬起

至於同系利奧坊．壹隅亦上載最新銷售安排，下周二發售8伙，一房佔7伙，開放式佔1伙，實用面積由275至383平方呎，價單訂價由645.7萬至1074萬元，價單呎價由22,420至 28,042元，折實售價由594.04萬至945.12萬元，折實呎價由20,626至24,677元。

項目至今累售441伙，佔可售單位475伙約93%，套現逾29億元。總計「利奧坊」系列至今共售出1，828伙，佔可發售單位1，890伙近97%，套現逾112億元。