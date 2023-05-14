University Hill第2B期周四價單賣185伙　NOVO LAND2A期本月底推

新地（0016）新地副董事總經理雷霆表示，大埔白石角University Hill第2B期，加推價單第3號，提供206伙，折實平均呎價為16,482元，將於本周四（18日）進行次輪推售，涉及共205伙，其中185伙將以價單形式發售，餘下的20伙則採取招標形式發售。此外，該集團將於本月底推售「NOVO LAND」第2A期。



新一批206伙實用面積218至729平方呎，價單定價385.62萬至1,658.19萬元，呎價由15,514至22,764元，扣除最高15%折扣，折實售價由327.77萬至1,409.46萬元，折實呎價13,187至19,349元。整張3號價單以定價計市值逾14.6億元。

新地代理總經理胡致遠表示，入場單位是優景閣第1座1樓A10單位，實用面積221平方呎，屬開放式間隔，以現金付款計劃計算，折實售價為327.77萬元。

新地副董事總經理雷霆（左）表示，University Hill第2B期價單第3號，提供206伙，折實平均呎價為16,482元。

首輪有大手客1900萬購2伙

至於昨日首輪銷售方面，胡致遠表示，A組時段共售出20伙，其中共7組買家各購入2伙單位，共6組買家各購入1伙3房單位，當中最大額成交的兩組客人分别涉資約1,900萬元及1,700萬元購入2伙單位。

項目第2B期首輪銷售的客源分布，當中約50%的客源來自大埔、馬鞍山、沙田及大圍；約20%的客源來自新界其他區份，約20%來自九龍區；約10%則來自港島區。