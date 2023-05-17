長情業主1790萬沽何文田瓊苑　半世紀勁升223倍　1970年買入價8萬

近期二手樓市氣氛放緩，有持貨逾半世紀的長情業主因需移民，以1,790萬元連車位沽出何文田瓊苑低層四房單位，持貨約五十三年帳面大賺約1,782萬元或223倍，賺幅已夠買新界東4伙納米單位。



呎價僅1.15萬 與新界藍 籌屋苑相若

美聯物業高級區域營業董事鍾坤文表示，是次成交為何文田瓊苑低層B室，實用面積1,550平方呎，屬四房套間隔。原業主因移民放盤，曾以2,200萬元連車位叫價放盤，新近累減410萬元或約18%，以1,790萬元沽出，呎價11,548元。

↓↓瓊苑成交單位直撃↓↓

至於瓊苑對上一宗成交即追溯至6年前，一伙位於低層A室實用面積1,550平方呎單位以2,038萬元沽出，呎價為13,148元。

大賺1782萬夠買新界東4伙納米戶

據知，原業主於1970年以8萬元購入上述單位，持貨約53年，是次轉手帳面獲利1,782萬元，單位期內升值約223倍。事實上，參考馬鞍山薈晴的開放式單位，實用面積238平方呎，最近成交價約為410萬元，賺幅已夠買4伙上述納米單位。

瓊苑位於文福道11號，設1座，早於1965年落成，提供36伙，每伙均是大單位，實用面積均為1,550平方呎。