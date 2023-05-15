大摩高層1.15億沽大圍戈林董事屋　持貨12年帳面升值8%｜多相

外資投行高層沽售香港豪宅物業。由摩根士丹利（大摩）亞洲私募股權部的首席執行官周玄沁持有的大圍戈林一幢董事屋，以1.15億元沽出，成交呎價約3.18萬元，創項目售價及呎價新高價。



上述大圍戈林洋房，屬罕有董事屋，實用面積3,613平方呎，採四房四套間隔，設有花園4,777平方呎，附設豪華裝修。該幢董事屋在5月5日以1.15億元易手，成交呎價約31,820元。據了解，該董事屋早前叫價1.5億元，累積減價3,500萬元或23%後易手。

據代理放盤相片，該董事屋內部裝修相當豪華，大廳樓底較高，接近4米，中央位置放置兩個大型吊燈，屋內提供按摩池，戶外設有私人泳池。

↓大圍戈林董事屋↓

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2011年買入價1.062億元

資料顯示，原業主為摩根士丹利（大摩）亞洲私募股權部的首席執行官周玄沁及其妻子，早於2011年以約1.062億元購入，現帳面升值880萬元或約8%。至於新買家姓許，是次入市繳付約488.75萬元作為稅款，佔樓價約4.25%，反映他以首置名義入市。

戈林屬低密度屋苑，共有11座獨立屋，採用歐陸風格設計，依山而建並設有大閘，每幢獨立屋設有3米高圍牆。不過該屋苑不時被爆竊。

↓大圍戈林董事屋戶外環境↓