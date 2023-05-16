瑜一．天海加推45伙　入場費834萬起　首推8伙平台特色戶

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IA期項目瑜一．天海，今日（16日）公佈價單第2號，共涉及45伙，折實平均呎價為28,655元，較首張價單貴7.2%，當中包括首推8伙平台特色單位。其中入場一房折實售價833.85萬元起。華懋集團銷售總監封海倫表示，該盤預計24小時內上載銷售安排，料周內開售。



折實均價28,655元 較首張價單貴7.2%

價單第2號戶型涵蓋一房至三房，其中一房佔1伙、兩房佔29伙以及三房佔15伙，實用面積327至960平方呎。價單定價由981萬至3,538.58萬元，價單呎價由30,000元至38,589元。扣除最高15%折扣後，折實售價由833.85萬至3,007.79萬元，折實呎價由25,500至32,800元。以定價計，整批單位市值約10.3億元。

華懋集團銷售總監封海倫（右）

入場單位屬一房連平台特色戶

當中入場單位為第1B座1樓E室，實用面積327平方呎，屬一房開放式廚房間隔，連135平方呎平台，折實價為833.85萬元，折實呎價為25,500元；最低呎價兩房單位為第2B座6樓C室，實用面積522平方呎，折實價為1,336.54萬元，折實呎價為25,604元；最低呎價三房單位為第2B座6樓A室，實用面積957平方呎，折實價為2,551.87萬元，折實呎價為26,665元。

參考瑜一．天海首張價單90伙，折實平均呎價26,718元，即是次價單第2號的折實平均呎價較首張貴7.2%。