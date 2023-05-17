啟德天瀧連沽兩伙吸金逾億　何文田瑜一第IC期1630萬沽特色戶

一手市場雖放緩，惟不影響大額成交。恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧昨日連沽兩伙，單日套現1.08億元。



啟德天瀧昨日再以招標形式售出兩伙四房單位，涉及為第5座23樓A室，實用面積1,382平方呎，成交價5,380萬元，呎價為38,929元 ; 至於另一伙第5座23樓B室的成交價及呎價與A室相同，實用面積同為1,382平方呎，成交價5,380萬元，呎價為38,929元。至於項目開售至今累售15伙，套現逾7.2億元。

瑜一第IC期1630萬沽天台特色戶

另外，華懋及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋瑜一第IC期亦沽1伙頂層特色戶。涉及為第5B座28樓D單位，屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積466平方呎，連394方呎天台，以1,630.64萬元沽出，呎價約34,992元。

瑜一第IC期暫累售單位171伙，項目第IB期及第IC期自今年3月開售以來已累積沽出351伙，佔可售單位90%，套現逾60億元。

Wetland Seasons Bay第2期沽兩伙 套現2164萬元

新地（0016）天水圍 Wetland Seasons Bay 第2期昨日亦沽出2伙，套現2,164萬元。涉及為別墅RV1的1樓A室及別墅RV3的2樓A室，實用面積同屬795平方呎，及四房間隔，各以1,050萬及1,114萬元沽出，呎價13,207及14,012元。