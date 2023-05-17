泛海洪水橋新盤命名滙都　提供1025伙　第1期一房最細321呎起

由泛海國際集團發展、位於洪水橋洪安里1號的住宅項目，今日（17日）正式命名為滙都，英文名字為high park，當中第1期名為滙都I，提供623伙。



滙都I涉及623伙，標準戶型涵蓋一至三房，實用面積為321至522平方呎，其中一房佔134伙、兩房佔348伙、三房佔36伙，另設有105伙特色單位。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，希望項目今季可獲批預售文件，定價參考同區樓盤及項目獨特性。至於買家以小家庭為主，項目全數採開放式廚房間隔。

他續指，項目共分兩期，預料第二期將緊貼第一期出，兩期關鍵日期相同。又指該盤僱用仲量聯行作為今次項目顧問。

主打兩房 全數以開放式廚房設計

滙都整個項目由5座12層高的大廈組成，分兩期發展涉及1025伙，總樓面面積約52萬平方呎另設商舖及住客會所。據知，戶型涵蓋一房至三房標準戶及特色戶，實用面積約300至500平方呎，主打兩房佔約七成，全數單位以開放式廚房設計。

項目位於洪安里1號，由泛海國際於2020年底以每呎樓面補價約4,092元，即涉逾21.28億元完成補地價，屬該區近年來最大規模住宅發展。