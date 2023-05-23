陳韻雲山頂道20號4幢洋房全數內部轉讓　總涉資26.7億｜多相

The V Group旗下山頂道20號洋房項目「TWENTY PEAK ROAD BY V」今日（23日）最新上載成交紀錄，項目全數四幢洋房皆以作價5.6億元至8.6億元轉讓予關連人士，總成交價約為26.7億元。



當中最貴一伙為1號屋「Carlye」，實用面積4,740平方呎，連1,085平方呎頂層天台、1,472平方呎花園地庫停車位等，屬四幢洋房之中面積最大，以8.6億元轉讓予關連人士。而該幢洋房亦曾吸引國際級影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）於2021年來港拍攝劇集《Expats》期間入住。

↓↓1號屋「Carlye」內部直撃↓↓

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總投資額約15億

TWENTY PEAK ROAD BY V由前地產代理監管局主席、V Group創辦人兼主席陳韻雲於2012年以7.5億元購入山頂道20號擬作重建，每呎樓面地價5.8萬元，創下當時全港屋地呎價第三高。其後與政府達成協議，補地價2.865億元發展成現時4幢洋房，估計總投資額約為15億元，項目2021年11月已上載樓書，原定去年初推出，惟當時遇上第五波疫情爆發，暫緩推售。