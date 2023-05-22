麗新西半山旭龢道准建19層住宅　邱騰達歌和老街地盤獲批7層住宅

據屋宇署最新資料，3月份共批出19份建築圖則，包括麗新發展（0488）旗下西半山旭龢道1號及1A號舊樓重建項目，獲批建1幢19層高的分層住宅，另設2層地下地下低層。該項目將提供住宅康樂設施，總樓面約5.4萬平方呎。



發展商在2022年初完成收購曾透露透露，項目將提供約20伙中大型單位，戶型涵蓋三房至四房。

渣甸園准建5座3層高獨立屋

此外，東半山渣甸山畢拉山徑24至38號渣甸園，獲批准建5座3層高的獨立屋，總樓面約2.7萬平方呎。早前有消息指，該項目由南豐或相關人士，於去年斥資近9億收購項目6成業權。

西半山旭龢道1及1A號舊樓。（網上圖片）

翠亨園重建7層分層住宅 收購呎價近2.1萬

九龍區方面，由邱騰達旗下帝邦投資之相關人士持有的九龍塘歌和老街14號翠亨園，准建1幢7層高的分層住宅，總樓面涉約3.14萬平方呎。據了解，上述物業由有關財團於2019年以約6.6億元購入，每方呎樓面地價約20,972元。同區金巴倫道55號獲批建1幢2層高獨立屋，連地庫總樓面約6,073平方呎。

至於鄰近九龍仔公園的東寶庭道121號及東寶庭道123號，分別准建1幢3層高的獨立屋，各連地庫總樓面涉約8,147及9,195平方呎。

東寶庭道舊樓准建兩幢獨立屋

九龍塘金巴倫道63號中華海岸老人院同獲准發展1幢樓高3層的安老院舍，連地庫總樓面約1.5萬平方呎。據早前項目申請人所遞交的城規會文件，項目將會提供46個床位。