NOVO LAND第2A期快登場涉929伙　先推第3座及5座　24小時內上樓書

新盤市場暢旺，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期亦加快推盤步伐。項目由3座住宅大樓組成，涉及929伙，預計關鍵日期為2024年5月16日。發展商亦預告，將於24小時內上載樓書。



新地代理總經理陳漢麟表示，將率先推出第2A期的Arreso第3座及5座，涉519伙。戶型由開放式至三房，標準戶實用面積約237至719平方呎，主打兩房單位佔7成，亦預告第2A期亦有約5%至10%的加價空間。至於第1座會留待接近現樓時推售；而項目第1A期及第1B期亦展開交樓程序。

率先推第3座及5座 涉及519伙

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND 8個月內沽出逾2,200伙，套現逾130億元，屬過去兩年最暢銷新盤。 預告未來一周內開放示範單位及公布首張價單。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理陳漢麟

第3座及5座面積最細237呎

至於率先推出的NOVO LAND第2A期Arreso第3座及5座涉及519伙，涉及開放式至三房單位，另設特色單位，實用面積237至1,528平方呎。

其中開放式佔52伙，實用面積237至245平方呎；一房佔26伙，實用面積301平方呎；兩房佔286伙，實用面積411至498平方呎；三房佔130伙，實用面積590至719平方呎；連天台及平台特色單位佔25伙，實用面積216至1,528平方呎。