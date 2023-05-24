University Hill第2B期本月沽900伙　套現63億　300伙留現樓推售

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期，今日（24日）展開第三輪銷售，提供240伙，其中222伙以價單形式推售，折實入場327.77萬元起，截至下午4時已沽出190伙。其餘18伙以招標發售。



新地副董事總經理雷霆表示，項目發售不足一個月，連同價單及招標計累沽出900伙，套現約63億元。他又預計，University Hill整個項目今年第四季可獲入伙紙，計劃部署預留 Silicon Hill 及University Hill約300伙以現樓推售，預告屆時有約5至10% 加價空間。

Silicon Hill、University Hill沽近1500伙 套現108億

新地代理總經理胡致遠表示，截至下午4時，今日第三輪銷售已沽出190伙價單單位。客源分布方面，當中包括分支家庭、換樓買家、公居屋買家。以地區劃分，有75%屬新界區買家，其中55%來自大埔、沙田等。至於有20%屬九龍買家，餘下為港島區買家。

至於去年推出的同系Silicon Hill則累沽560伙，套現逾45億元。連同上述University Hill，總計目前白石角優景里項目沽出近1,500伙 ，套現逾108億元。