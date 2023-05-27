KOKO MARE加推新價單共45伙　折實均價1.93萬　周三發售98伙

會德豐地產旗下藍田KOKO MARE加推全新一張5號價單，提供45伙，折實平均呎價19,367元。該項目將於周三（31日）發售共98伙，當中包括5伙特色單位。



KOKO MARE新一張5號價單，提供45伙，集中於第9座，包括3個一房單位、37個兩房單位及5個兩房梗廚單位，單位實用面積由316至500平方呎，單位售價由757.7萬至1,168.3萬元，呎價由19,712至27,044元，平均呎價為22,006元。扣除最高12%折扣後，該批單位折實售價由666.8萬至1,028.2萬元；折實呎價由17,348至23,801元，折實平均呎價19,367元。

以折實金額計算，有3個（7%）單位低於700萬元，有16個（36%）單位低於800萬元，有39個（87%）單位低於900萬元，有43個（96%）單位低於1,000萬元。是次45個單位預計可套現約4.3億元（售價計），折實約3.8億元。

會德豐地產旗下藍田KOKO MARE.。

周三發售98伙 折實最平587.8萬

發展商同時公佈新銷售安排，將於周三（31日）發售共98伙，包括17個1房（開放式廚房）單位、68個2房（開放式廚房）單位及13個2房梗廚單位。入場單位為第9座3樓F單位，1房（開放式廚房）戶型，實用面積310平方呎，價單定價667.9萬元，價單呎價21,545元。如選用「120天現金優惠付款計劃」，並扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價587.8萬元，折實呎價18,961元。

項目開售至今已累積售出192伙，佔可售單位81%，套現15.9億元。連同第3A期KOKO ROSSO，短短三個月內，已累售達500個單位，套現40.4億元。