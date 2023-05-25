NOVO LAND40萬呎會所曝光　採北歐風格　水上樂園近3.2萬呎｜直擊

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期日前上載樓書，樓盤最快下周開價，並於下月初推出應市。發展商今日（25日）率先開放NOVO LAND整個項目的現樓度假式園林住客會所予傳媒參觀，佔地約40萬平方呎，提供多達88項遊樂設施。



項目度假式園林住客會所「NOVO Resorts%」，由國際名師 Richards Basmajian Interiors Limited 主理，採北歐式風格，住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬平方呎。

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設健身室、青年及童樂空間、寵物玩樂天地

整個會所由「Poolside Club%」、「Garden Club%」及「Skywalk%」三個部分組成。會所配備88項遊樂設施及娛樂服務，包括2個面積合共約6,600平方呎的健身室、逾2.2萬平方呎的青年及童樂空間、寵物玩樂天地、室內外共享空間。

此外，「NOVO Resorts%」提供接近3.2萬平方呎的6大水上遊樂設施，包括50米長泳池、25米室內恒溫泳池、20米兒童泳池及戶外大型嬉水池等。

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101件藝術品打造藝術長廊

會所同時聯合知名香港資深及年青藝術家組成強大團隊，以101件藝術品打造「藝術長廊%」，希望透壁畫、雕塑、繪畫及裝置藝術，將生活空間搖身變成共享藝術社區。

兒童區設大型滑梯、戶外空中飛索及兒童攀石牆

兒童專區方面，會所設有專用設施，適合2至5歲及6至12 歲兒童使用，提供約6米高的大型滑梯、戶外空中飛索及兒童攀石牆等。另外也設有「親親農莊%」體驗農務，而會所餐廳「美饌匯%」將計劃製作新鮮麵包，並自設水耕農坊。