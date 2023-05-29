十大屋苑半數「捧蛋」　周末僅5宗成交　康怡花園複式戶1600萬沽

傳統藍籌屋苑交投量維持低水平。十大屋苑本周末僅錄得5宗成交，較上周回升66.7%或多2宗，交投橫行，零成交屋苑減至5個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自本月初香港銀行跟隨美國加息後，買家對後市多抱觀望態度，入市信心明顯不足。一手新盤開價克制，成功搶去市場購買力，惟二手平價盤源早已被消化，加上業主持貨能力極高，議價空間有限，令二手交投明顯放慢。

太古城破2星期悶局 兩房戶1055萬沽

港島區方面，太古城終打破近2星期悶局，自5月14日以來再錄交投，單位為東海閣中層G室，實用面積572平方呎，屬兩房園景戶，最新獲用家以1,055萬元承接，呎價18,444元。據悉，原業主於2010年以560萬元購入單位，持貨13年，是次沽貨帳面可獲利495萬元離場，單位期內升值88%。太古城本月暫累積錄得7宗成交，仍較上月全月20宗大幅落後。

康怡花園複式戶1600萬沽

康怡花園本周末錄得1宗複式戶交投，單位為A座一伙頂層戶，實用面積1,048平方呎，三房套房間隔，上月開價1,750萬元，現降價150萬元，以1,600萬元易手，呎價15,267元。原業主則於2010年1月以958萬元入市該址，現易手帳面獲利642萬元，單位13年間升值67%。