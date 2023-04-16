一手減價戰搶焦點　十大屋苑周末僅3宗成交　創九個月新低

據中原地產統計，十大屋苑周末（15、16日）兩天僅錄得3宗成交，較上一周的11宗，按周急瀉73%，更創九個月新低，僅高於去年七一周末一宗交投量。當中，僅鰂魚涌太古城及天水圍嘉湖山莊錄得成交，分別錄兩及一宗，其餘8個屋苑均「捧蛋」，交投靜局。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤繼續搶去市場焦點，二手交投難免受壓，加上平價二手筍盤早已被市場消化，而買家普遍未有追價入市，業主議幅亦有限，令二手交投膠著，相信第二季樓市焦點仍落於一手新盤市場。

太古城本周末跑出，錄兩宗買賣。

中原地產分區營業經理莊劍嵐表示，太古城周末錄兩宗成交，4月累積成交量增至13宗，平均成交呎價17,416元，其中，景天閣中層A室，實用面積592平方呎，兩房間隔，向東北，望內園泳池景，放盤不足兩個月，即以1,195萬元易手，呎價20,186元。

事實上，復活節假期過後，一、二手活動似乎未完全恢復，周末兩天沒有全新盤開售，較焦點為藍田KOKO MARE展開次輪銷售，賣98伙。而市場上目前有兩個全新盤醞釀推出，包括啟德天瀧及白石角University Hill。