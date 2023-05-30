鄧成波家族再放售大額物業　駱駝漆中心全幢、開源道地舖市值18億

鄧成波家族再度推售旗下大額物業，最新放售物業為觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢，以及開源道60至62道駱駝漆大廈一籃子地舖，兩批物業合共市值高達18億元。



高力表示，承業主委託出售觀塘一籃子物業，其中較大額為興業街1號駱駝漆中心全幢，物業位於開源道及興業街交界，為一幢7層高之大單邊物業，總建築面積約85,116平方呎。地下及一樓為餐廳，二樓至六樓為寫字樓，面積約11,536至13,168平方呎。據悉，該全幢物業市值高達11億元。

駱駝漆中心全幢市值11億 6年前曾叫價28.8億

翻查資料，鄧成波家族早於2014年以10.8億元買入上述駱駝漆中心全幢，並曾在2017年放售，當時意向價高達28.8億元，不過未獲承接。及後在2022年3月重新放售，叫價約13億至14億元，而在今年4月份其叫價已降至11.2億元。

駱駝漆大廈市值高達7億

另一項物業為開源道60至62道駱駝漆大廈1座、2座及3座地下商舖及閣樓單位，物業座落於開源道，總實用面積約21,195平方呎，部分可分拆出售，單位實用面積由1,192至3,057平方呎。據悉，該批舖位市值高達6.8億至7億元。

高力資本市場及投資服務部主管翟聰表示，今年4月，整幢駱駝漆中心已成功獲批全幢改建零售用途，物業屬大單邊位置，將來若改建為銀座式零售物業後，可成為另一座地標式物業。而駱駝漆大廈一籃子商舖物業，大部分為地下商舖連1個閣樓，買家可享穩定租金收入回報。