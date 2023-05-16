經典死場｜鄧成波家族12億放售荃灣海濱廣場　較去年初減價近8%

由舖王鄧成波家族持有、多年來被戲稱為「死場」、「鬼城」的荃灣海濱廣場，空置多時，去年2月份曾在疫市下推出全幢放售，意向價為13億元。據了解，該幢商場最新再委託地產代理放售，意向價略減至12億元，減幅約7.7%。而扣減車位價值約2億元，商場折合呎價僅約4,120元。



6月19日截收意向書

海濱廣場位於荃灣怡樂街1至9、2至12號及怡康街1至7、2至12號 ，即大型住宅屋苑海濱花園內，近柏傲灣、映日灣、環宇海灣等多個半新私人大型屋苑，早於1990年落成，樓高9層，總面積達24萬平方呎，連171個車位。物業鄰近荃灣海濱長廊，步行約7分鐘可達港鐵荃灣西站，惟目前廣場尚處於關閉狀態。

據了解，該商場物業會先邀請準買家遞交意向書，截止日期為6月19日中午。

事實上，海濱廣場樓面面積接近旺角朗豪坊（約60萬平方呎）的一半。1990年開幕時，荃灣西一帶仍未有大型私人屋苑及商場。而荃灣廣場、灣景廣場亦是1991及1995年才開張，故海濱廣場落成時，風頭一時無兩。九十年代高峰期商場內設有戲院、溜冰場、百貨公司、機舖及餐廳等，其後亦曾開設護老院。

海濱廣場近十年間多度易手

及至2012年，新世界（0017）把海濱廣場以5億元低價賣予宏安集團（1243）。三年後宏安再以8億元售予鄧成波家族。2017年業主曾計劃將整個商場改作私立學校或醫療中心，惟不了了之。

為吸人流，2018年場內部分樓面曾租予以喪屍為主題的真人實境遊戲公司，但維持不久又回復死寂狀態，場內長期未有開燈，故被戲稱為「死場」、「鬼城」。