疫後最大宗租務　CHANEL逾300萬租用京華中心2萬呎巨舖

中港兩地通關後，核心零售區銅鑼灣錄得過去3年疫情期間最大宗的舖位租務個案。曾由美國內衣品牌Victoria's Secret租用、及後提早棄租的銅鑼灣京華中心5萬方呎巨舖，其地下連一樓及外牆廣告位，由法國奢侈品牌CHANEL以每月逾300萬元承租。



上述舖位為京華中心地下、1樓、以及由地下至4樓的外牆廣告位，地舖面積約8,000平方呎，一樓面積1.1萬平方呎，合共1.9萬平方呎。

資料顯示，CHANEL在上月中與業主簽訂租約，租期為期3年，租約期由5月中至2026年5月，另可享有續租權。據悉，每月租金超過300萬元，成交呎租約158元。即該舖位一年租金超過3,600萬元，而全期3年租約期，總租金支出逾1.08億元。

FOREVER 21租用6年 高峰期月租1378萬

翻查過去租務紀錄，京華中心基座巨舖過去20多年多次轉讓租戶，如2000年後分拆出租，由屈臣氏、大家樂、Giordano等租戶租用。及後在零售市道大旺的情況下，於2010年獲美國服裝連鎖店品牌FOREVER 21，以月租1,080萬元承租，貴絕全港舖市，及後曾加租至每月1,378萬元。不過FOREVER 21在2016年11月宣佈不再續租，上述京華中心旗艦店於2017年8月約滿遷出。

Victoria's Secret半價接手 提早7年遷出

2017年下半年，京華中心巨舖則由Victoria's Secret接手，以每月約700萬元租用，反映租金大劈一半，不過開業不足3年即遇新冠疫情，Victoria's Secret在2020年5月提早離場，尚餘逾7年租約期尚未履行。

據了解，Victoria's Secret遷出後，京華中心巨舖業主曾以800萬元放租，直至2022年，其7,000的方呎的地庫部份，才獲Market Place以約60萬元租用，呎租約86元。