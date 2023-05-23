龍豐藥房月租100萬落戶「名店街」廣東道　租金較高峰期累挫84%

近年不時於核心區落戶的龍豐藥房，再有新部署。代理消息指出，龍豐藥房最新以每月約100萬元租用尖沙咀「名店街」廣東道一個面積逾4,000平方呎的巨舖，雖然月租達百萬元水平，但仍較2013年零售高峰期名鐘店的月租約630萬元，累挫84%。



上述舖位為廣東道86至98號文利大廈地下1至3號舖，面積約4,275平方呎，近日以每月約100萬元租出予龍豐藥房，成交呎租234元。

十年前由名錶店630萬租用

據了解，上述文利大廈地下1至3號舖，過去多年均由名錶店租用，如冠亞名錶城，早於2013年起承租該舖位，月租高達630萬元，不過在2019年冠亞名錶城雖然續租，但每月租金已降至350萬元。及後2021年12月，該舖位曾由瑞士鐘表品牌Juvenia（尊皇）以約150萬元承租。

以最新龍豐藥房的月租100萬元計算，其租金較高峰期630萬元重挫84%或530萬元。

龍豐近年頻頻落戶核心區街道

事實上，龍豐藥房近年把握舖位租金處於低位，不時於核心區積極擴張，如2022年9月份，該藥房以每月約60萬元租用中環皇后大道中37號余道生行地下及閣樓巨鋪，面積約4,500平方呎，呎租133元，較舊租戶FILA月租140萬元，跌幅57%。

此外，龍豐藥房在旺角區亦有兩個據點，其中西洋菜南街13及15號好望角大廈地下，屬旗艦店，面積約5,500平方呎，早於2019年由龍豐藥房以每月約250萬元租用。