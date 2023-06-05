十大屋苑周末僅錄4宗買賣　連續5星期單位數　6個屋苑「捧蛋」

十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周跌20%或1宗，交投低位橫行，連續5星期錄個位數字成交量，零成交屋苑錄6個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場焦點仍落於一手，二手難免受壓，加上本港跟隨美國加息，近期股票市場較為波動，市場暫時欠缺利好消息，買家對後市多抱觀望態度，入市氣氛低迷，幸而上週五股市回升，若金融市場穩定下來，購買力有望回升，料下半年樓市繼續踏上復常之路，不過需要時間整固。

美孚新邨。（資料圖片）

太古城、美孚新邨周末各錄1宗買賣

港島區方面，太古城本月至今暫錄約2宗成交，周末錄得1宗成交，太古城景天閣中層Ａ室，實用面積592平方呎，2房間隔，座向東北，望斜角內園景及池景，業主2月時叫價1,300萬元，累減100萬元，最終以1,200萬元將單位沽出，折合呎價20,270元。原業主於2013年以868萬元購入單位，持貨10年，現轉手帳面獲利332萬元，賺幅38.2%。

九龍區方面，受加息及股市波動等影響，買家入市心態較觀望，影響交投。美孚新邨周末錄約1宗成交，包括8萬百老匯街118號中層C室成交，實用面積呎670平方呎，3房間隔，日前議價後以775萬元沽出，折合呎價11,567元。