周末錄15宗新盤成交按周持平　海茵莊園、University Hill各沽6伙

過去周末未有大型新盤推售，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末兩日僅錄約15宗一手成交，與對上一周的14宗成交相若。



九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園過去周末兩日共售出6伙，套現逾3,200萬元，涉及單位實用面積215及300平方呎，屬開放式至一房間隔，成交金額由410.7萬元至585.4萬元。當中，最貴一伙為第一座21樓B9室，實用面積300平方呎，屬一房間隔，成交金額為585.4萬元。

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期周末兩日共售出6伙，套現2,614.21萬元。涉及單位實用面積221及406平方呎，屬開放式及兩房間隔，成交金額由340.96萬元至739.41萬元。當中，最貴一伙為優景閣第2座7樓B2室，實用面積406平方呎，屬兩房間隔，成交金額為739.41萬元。

同為新地旗下的日出康城晉海 II 亦沽1伙，涉及為3A座55樓C室，屬三房間隔，實用面積578平方呎，連22平方呎露台及60平方呎平台，成交價為1,040萬元，呎價約17,993元。