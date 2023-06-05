女星洪欣鍾情跑馬地　近半世紀舊樓租出　「公屋價」呎租唔夠30元

跑馬地舊樓呎租水平低過新界公屋。市場消息指出，由女星洪欣持有的跑馬地山村道一個樓齡近50年的舊樓單位，以每月約1.72萬元租出，呎租僅約28.8元。以呎租水平計算，租金水平更低於新界公屋。



上述由洪欣持有的單位，為跑馬地山村道聚文樓極低層C室，實用面積598平方呎，兩房戶，景觀以樓景為主，新近獲租客以每月約1.72萬元租用，呎租僅約28.8元。

大圍公屋顯徑邨近月呎租近30元

事實上，呎租低於30元相等於新界區公屋水平，如如大圍顯徑邨近月一個實用面積490平方呎的單位，以呎租29.6元租出，反映洪欣持有跑馬地山村道聚文樓單位，其呎租較公屋戶更低2.7%。

資料顯示，上述原業主為洪欣欣（HUNG YAN YAN CATHERINE），與近年進軍內地的藝人洪欣原名相同。洪欣於2013年3月份以765萬元買入該單位，以最新月租約1.72萬元計算，租金回報約2.7厘。據大型銀行網上估價資料，上述單位估價高達1,047萬元，較2013年購入價高出282萬元或37%。

禮頓山豪宅升值30%

翻查資料，洪欣在跑馬地一帶持有不少貴重物業，當中包括於2016年5月份，以4,708萬元連車位買入禮頓山7座低層A室，單位實用面積約1,461平方呎。該禮頓山豪宅單位，目前估價已高達6,107萬元，較買入價高約30%。