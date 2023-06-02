內地生無睇樓　「一炮過」繳18.6萬租新寶城　租金搶貴一成｜多圖

臨近暑假租務旺季，陸續有不少內地生來港租樓。將軍澳新寶城一伙兩房單位，獲內地生「一炮過」繳18.6萬元全年租金租用，每月租金約1.55萬元。值得留意，近期同屋苑同類型戶型近期成交租金僅約1.4萬元，反映單位業主成功租貴1,500元或11％。



中原地產分行經理關偉豪表示，是次租賃成交為新寶城4座高層G室，實用面積377平方呎，兩房間隔，座向東方，享翠綠山景。

業主放盤一星期，最初以每月1.6萬元放租，近日以1.55萬元租出，呎租41元。新租客為國內學生，將準備暑期後來香港升讀大學，在未有睇樓的情況下，一炮過支付一年租金約18.6萬元承租該單位。

↓↓新寶城4座高層G室↓↓

搶高1500元或11％

參考同屋苑同類成交單位，屬5座高層B室，實用面積377平方呎，新近以1.4萬元租予香港人，即上述成交單位搶高1,500元或11％。

據悉，業主則於2017年以575萬元購入單位，以是次租金計，可享3.2厘租金回報。關偉豪補充，現在新寶城只有一個可租予學生的放租盤，涉及2座低層B，實用面積378平方呎，目前叫租1.7萬元。