元朗和生圍棄「皇宮屋」 設計　改建789間迷你洋房　平均逾千呎

曾由中國恒大（3333）持有，於元朗和生圍發展逾260幢洋房的「皇宮屋」 項目有進展。項目申請人更改圖則，由原先的「皇宮屋」設計，改為興建789間洋房，平均面積只有約1,132平方呎，總樓面約89萬平方呎。而單位數目較原先興建的268幢洋房的「皇宮屋」設計增近2倍。



項目位於元朗米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，地盤面積約223.3萬平方呎，屬綜合發展包括濕地修復區。申請人以地積比率0.4倍發展，興建789幢樓高兩至三幢高的洋房，以及6幢非住用建築。落成後總樓面面積約89萬平方呎，平均面積只有約1,132平方呎。

原由恒大47.05億元買入 發展268幢洋房

申請人又表示，是次修訂的發展藍圖與過去核准的發展藍圖相似，並指擬議計劃大部分房屋，為兩層的獨立和半獨立房屋，而鄰近濕地修復區的單位面積較大，地盤中央則設3層獨立房屋。另又指，項目修訂不會對濕地修復區作出任何改變，亦不會對修復區比鄰魚塘構成不良影響。

而值得留意的是，項目原先由恒大於2018年以47.05億元向恒基（0012）買入。於2020年獲批興建268幢洋房，總樓面約89.3萬平方呎。而項目正中央位置為一幢近25萬平方呎的「皇宮屋」一號屋，以及一幢逾2萬平方呎的二號屋，其中「皇宮屋」一度被指是本港最大洋房。

申請人公司董事包括橡樹資本高層人員

上述項目申請人為盈邦企業有限公司（PROFIT POINT ENTERPRISES LIMITED），其公司董事包括橡樹資本（Oaktree Capital）的高層人員。據了解，中國恒大近年陷入財困後，該幅和生圍用地已被橡樹資本接管。