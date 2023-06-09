港府擬放寬首置人士按揭成數　學者指「做法危險」、料負資產增加

香港為全球最難上車的城市，惟在樓價持續高企的情況下，數年前政府已開始放寬按揭成數，如2019年10月及2022年2月先後推出「林鄭plan」、「波叔plan」，以助市民上車。近日財政司司長陳茂波更表示，考慮在可行情況下，為首次置業市民再放寬按揭成數。有學者認為，若進一步放寬按揭成數至樓價95%，「做法相當危險」，在近年樓價波動的情況下，將會導致更多的負資產個案出現。



4年前「林鄭Plan」面世 樓價千萬可借8成

財政司司長陳茂波近日表示，目前無意調整樓市「辣招」，但會密切留意樓市，又提及考慮在可行情況下，為首次置業市民再放寬按揭成數。事實上，政府早於2019年10月已開始放寬按揭成數，當時政府推出俗稱「林鄭Plan」的放寬樓宇按揭措施，以助首置人士上車。其中，1,000萬或以下物業最高可做八成按揭，而800萬或以下物業最高可借九成。

去年初推優化版「波叔Plan」 千萬樓可借盡9成

其後在2022年2月份，政府進一步優化措施，再推出「波叔Plan」，令1,000萬或以下物業最高可做按揭由八成升至九成；而八成按揭樓價上限，由舊措施的1,000萬元增至1,200萬元，按揭保險適用範圍亦擴至1,920萬元以下物業，最高按揭成數為八成，以960萬元為貸款上限。

代理倡首次置業者最高按揭成數升至95%

對於財政司表示考慮為首次置業市民再放寬按揭成數，坊間已即時拋出多個建議方案，如有地產代理建議考慮將首次置業人士最高按揭成數調升至九成半，或者將高成數如八成按揭上限調升至3,000萬元物業。

此外，亦有針對樓花物業的方案，有按揭界人士認為，放寬首置人士購買樓花的按揭保險計劃樓價上限，可承造最高九成按揭貸款由樓價上限400萬元放寬至800萬元；而承造最高八成按揭貸款由樓價上限600萬元放寬至1,000萬元。同時也有人士建議，為首置人士回復辣前沿用已久的7成按揭上限樓按措施，令首置客可選擇以3成首期免按保零保費置業，以減輕上車負擔。

莊太量指「做法相當危險」 料負資產個案增加

對於政府擬放寬首置人士按揭成數，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示有所擔憂，而坊間建議首置人士按揭成數增至樓價95%，他更預計將導致更多負資產個案出現。

莊太量認為，假若首期降至只需要樓價5%，將會令一批財政實力不強的上車客入市，而在近年樓價波動的情況下，預計將會出現大量負資產個案，坦言「做法相當危險，要知道樓價跌5%係好容易嘅事」。他又指，目前首置人士按揭成數已高達樓價90%，認為屬合適水平，直言「再加到去95%喺冇意思」。

放寬按揭擬留住年輕人 莊太量：唔少市民蝕住幾十萬都要走

對於進一步放寬按揭後會否令樓價攀升，莊太量表示，根據過往經驗，新措施通常都會對樓價有短暫提振作用，但未必能夠持久延續。問及政府擬放寬按揭的意圖，是否想留住本港年輕人，他認為，對年輕人來說「有樓當然是好，多啲人有樓，至少可以安居樂業，但都要留意返，都有唔少市民喺蝕住幾十萬都要走」。

坊間同時有意見建議，把高成數按揭放寬至樓價上限至2,000萬至3,000萬元，莊太量則表示有能力購買逾千萬樓價的人士，本身已有一定財政實力，質疑協助該類人士是否有實際需要。

張翹楚：不可能無止境放寬按揭成數、甚至零首期

至於泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則認為，首置人士按揭成數可放寬的空間不大，因樓價1,000萬元或以下的住宅物業，按揭成數已高達90%，相信難以進一步再放寬。他又指出，若該類首置客買私樓的按揭成數放寬至95%，本身已可借最高95%的綠置居（綠表置居計劃）人士，又會再需要同步放寬，直言「不可能無止境放寬按揭成數，不可能去到零首期」。