德國買家提高預算入市　擲1350萬購西貢傲瀧　原業主6年帳蝕一成

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧，再錄一宗大幅損手個案，有業主因有意搬離西貢區，先後三次減價共130萬元，終以1,350萬元獲德國買家接貨。原業主持貨6年，是次轉手需帳蝕約150萬元，單位貶值近一成。



利嘉閣地產西貢分行高級聯席董事歐柏倫表示，是次成交單位為傲瀧20座低層C室，實用面積903平方呎。原業主有意換樓搬離西貢區，單位最初以1,480萬元叫價放盤，及後因應市況減價三次，最終以1,350萬沽出，呎價14,950元。

德國人喜郊區環境 提高預算買心頭好

至於新買家為德國人，原本預算擲1,000萬多元買入村屋。因喜歡郊區環境，故在西貢區搵樓逾一年，終決定提高預算買心頭好。

據悉，原業主於2017年以1,500萬元購入單位，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓約150萬元離場，單位期內貶值約10%。

西貢傲瀧。（資料圖片）

傲瀧二手買賣全面見紅

參考傲瀧去年1月至今，暫錄18宗二手買賣，當中16宗帳面需損手，帳面蝕幅由4%至29.2%不等，而餘下兩宗帳面獲利個案，賺幅僅2%至3%，扣除雜費後料實蝕離場。

傲瀧最「慘烈」一宗二手成交為15座低層4房單位，實用面積1,836平方呎，於2018年4,150萬元購入，今年3月以2,938萬元沽出，帳面輸1,212萬元，貶值29.2%。