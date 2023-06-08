荃灣投資者換貨　靚裝兩房760萬沽　連裝修費三年蝕近百萬｜多相

二手市場交投減慢，個別地區有投資者趁額外印花稅（SSD）「鬆綁」沽貨。荃灣爵悅庭一伙高層兩房因擁靚裝修，加上租客可開放睇樓，故一度吸引5至6組準買家睇樓。單位最終獲用家以760萬元接貨。原業主持貨3年，帳蝕18萬元，惟連裝修及使費計，料蝕近百萬離場。



美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為爵悅庭高層E室，實用面積452平方呎，屬兩房間隔。 業主有意換貨並於一個月前放盤，單位原先用作投資收租用，惟該名租客將於6月底搬出，故近日安排準買家睇樓。及後即獲5至6組準買家睇樓。

由於單位當年買入後已全新裝修，亦吸引多枱準買家議價。最終以760萬元沽出，呎價16,814元。

↓↓荃灣爵悅庭單位直撃↓↓

為方便返工入市 睇樓後即時還價、翌日簽約落訂

至於新買家為上車客，早於三星期前已出動睇樓，由於想方便返工，故物色荃灣區約20年樓齡之內屋苑，因見上述裝修合適即時還價入市，並於翌日簽約落訂。

據知，原業主於2020年5月以778萬元買入，持貨3年，是次轉手帳面微蝕18萬元，單位期內貶值2.2%，若連裝修及使費料蝕近百萬。不過，由於單位曾作收租用，料租金可抵銷部分蝕幅。