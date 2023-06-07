東涌居屋業主賣樓移民　不足3年沽貨　啃SSD辣稅仍賺158萬｜多相

再有居屋業主移民賣樓！東涌裕泰苑有業主未過三年額外印花稅（SSD）期限沽貨， 雖然要繳付10%SSD印花稅，但扣除罰稅後，仍帳面賺約158.2萬元。



中原地產高級分區營業經理吳家威表示，是次成交為東涌居屋裕泰苑B座高層8室，實用面積447平方呎，現為兩房間隔。原業主因移民賣樓，單位於今年5月以未補地價480萬元叫價放售，單位於本月初收到出售證後，即日以未補地價428萬元沽出，呎價9,575元，屬該戶型首宗二手成交。

買家為「白居二」上車客

換言之，單位放盤不足一個月，累劈52萬元或10.8%沽出。至於新買家為區內「白居二」上車客，因鍾情裕泰苑樓齡新，亦可住近家人，故入市自用。

↓↓東涌裕泰苑單位直撃↓↓

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啃10%SSD印花稅 帳面大賺158.2萬

據知，原業主於2020年12月以227萬元未補地價買入，持貨不足3年轉售，需付10%額外印花稅（SSD）涉及約42.8萬元，惟扣除SSD後帳面仍獲利約158.2萬元。

吳家威續指，裕泰苑目前約有5個放盤，入場單位為B座高層2室，實用面積279平方呎，以未補地價217萬元放售。