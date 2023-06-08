弦岸一房連裝修示位曝光　簡約淡雅色系作主調　浴室採拱門設計

莊士中國（0298）旗下鴨脷洲住宅項目弦岸昨日上載樓書，今日（8日）開放一對一房示範單位予傳媒參觀。



其中有改動的連裝修示範單位參照18樓A室搭建， 實用面積317平方呎，屬一房連開放式廚房間隔。單位採用了簡約淡雅色系作主調，設計概念受鴨脷洲傳統漁船美學影響，將傳統手藝與現代環境互相結合。

浴室、睡房改半開放式設計

單位客飯廳外接露台，並擺放高枱，至於開放式廚房採用L形設計。玄關位置改設小型儲物空間。值得留意的是，單位內的浴室及睡房改為半開放式設計，並以拱門作為主題。主人房因而可延續客廳以淡雅色系為主的設計風格。

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露台採用三合一設計

至於，另一無改動示範單位同樣參照18樓A室搭建，實用面積317平方呎，同屬一房連開放式廚房間隔。客飯廳外接露台，開放式廚房採用L形設計。至於，主人房及浴室則以趟門分隔。而主人房設有落地玻璃，與客廳可望同一景觀。至於露台則用三合一設計。

↓無改動示範單位↓

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月內公布首張價單 首批不少於50伙

莊士中國投資有限公司主席莊家彬表示，項目昨日已上載樓書、今日開放兩個示範單位予傳媒參觀，預計最快下周對外開放。將於月內公布首張價單，預計不少於50伙，最快本月開售。首張價單定價參考南區同類呎數單位，由於項目主打一房間隔，料可吸引分支家庭、單身或年輕買家。

後市方面，他表示隨着疫情完結，社會逐漸復償，預計樓市需求增加，對項目整體有信心。

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配備智能家居設計

莊士中國投資有限公司董事總經理莊家豐表示，今次示範單位設計採用鴨脷洲傳統漁船作為設計意念。莊士中國地產有限公司地產部助理總經理陳慶光表示，項目配備智能家居，提供Magic Dot紅色線遙控器、Google Nest Mini等工具，住戶可隨時使用智能手機，運用開關控制單位內燈光、冷氣及可使用紅外線遙控的家電。

涉105伙 最細一伙205呎起

項目位於鴨脷洲平瀾街8號，屬於單幢盤，涉及105伙，實用面積由205至317平方呎，戶型涵蓋開放式至一房間隔，當中開放式佔20伙、一房佔77伙，其餘8伙為特色單位。預計關鍵日期為2024年9月30日。