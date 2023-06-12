另類物業｜荃灣半世紀單幢樓　曾被釘契一房戶　放盤4日310萬沽

二手市場淡靜，惟荃灣區出現另類二手成交。荃灣樓齡達50年的單幢樓荃好景大廈，大廈一伙一房單位，放盤僅4日即以310萬元沽出，較同類單位賣平89萬元。 據知，單位曾被屋宇處釘契及原業主於單位內去世後被發現。



據市場消息指，是次成交為荃灣荃好景大廈低層D室，實用面積約297平方呎，屬一房間隔。單位最初以約320萬元叫價放盤，最終放盤僅4日，以約310萬元沽出，呎價約10,438元，另據資料顯示，單位於2014年曾被屋宇處釘契。

↓↓荃好景大廈成交單位直撃↓↓

過去三年僅錄7宗成交

參考對上一宗同類成交為中層A室，實用面積約297平方呎，於去年5月以409萬元沽出，呎價13,771萬元，最新成交即較同類單位賣平89萬元。而撇除上述最新成交，至於荃好景大廈過去成交投疏落，過去三年僅錄7宗成交，成交價由360萬元至420萬元沽出。

據知，原業主於2002年以聯名方式以約65萬元購入單位，直至於2020年9月其中一名年老的原業主於單位內去世，其後被發現。單位是次轉手，於21年間升值245萬元或近3.8倍。

1973年入伙 大廈提供77伙

荃好景大廈位於海壩街，屬單幢樓，早於1973年入伙，提供77伙，實用面積297至369平方呎。