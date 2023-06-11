驗樓｜KENNEDY 38獲98分　單位一項設計鍾Sir評「齋睇冇得用」

新地（0016）、會德豐地產及恒地（0012）合作的堅尼地城KENNEDY 38，於今年2月尾已獲入伙紙，近日業主亦陸續收樓。記者偕驗樓師鍾智剛（鍾Sir）前往驗收一個低層一房單位，實用面積288平方呎。經鍾Sir仔細驗收後，單位獲得98分，需要執收的地方「十隻手指數得哂」。



KENNEDY 38位於堅尼地城卑路乍街38號，屬於單幢盤項目，提供341伙。項目距離堅尼地城站只需5分鐘路程，全程沒有瓦遮頭，打風落雨有可能為住戶帶來不便。至於區內設施完善，泳池、社區綜合大樓、遊樂場都在同區可見。

食水水掣可遠觀不能褻玩 鍾Sir︰當自己單位冇水掣

「這個是一個可遠觀，不能褻玩的水掣」，鍾Sir驗收單位時發現單位內的水掣位置難以觸碰。無論在大門前以梯子上探維修孔，抑或直接在鋅盤上方尋找都不能觸碰到水掣。他解釋，家中常見的紅色食水總掣通常設於鋅盤下方，不過近年新盤為了節省空間及符合屋內食水總掣要鄰近大門位置的標準，故有不少新盤會將水掣放在假天花上。

鍾Sir指，扭不到屋內食水總掣也不會有很大問題，關水掣時可通知管理署關閉樓層水錶房的總水掣。 故面對上述情況，亦只能當自己單位沒有水掣。

+ 6

單位玻璃手工好 惟全屋用玻璃幕牆浪費

驗收單位全屋使用玻璃幕牆設計，鍾Sir認為有些浪費。因為玻璃幕牆的好處是可以呈現屋外風景，但單位處於市區，外望樓景，甚至可以望到對面樓房間內櫳，單位使用玻璃幕牆「好易俾人睇透間房」，加上玻璃幕牆漏水問題比起普通玻璃窗更難治理，直言市區單支樓做幕牆是沒有意義。

而單位唯二扣分位屬玻璃窗。鍾Sir解釋，由於自己通常使用國際標準驗收，但發展商使用美國標準收貨，分別在於國際標準是數玻璃每平方米有多少顆小瑕疵，而美國標準則測量玻璃瑕疵大小及兩點之間的距離。單位內玻璃只發現兩點小瑕疵，鍾Sir認為這兩點瑕疵可以不用理會，以美國標準來說是合格的。

5KG承重晾衫繩 鍾Sir︰自己都好少用

鍾Sir驗樓時發現單位洗手間企缸內設有可伸縮晾衣繩，晾衣繩只能承受5KG的重量， 指出自己本身較少使用可伸縮晾衣繩，因為它的承重能力不高。而一般住戶經常掛太多衣服令到晾衣繩負荷過重，導致晾衣繩斷裂，維修亦過於麻煩，最後住戶也只好放棄使用。

+ 1

鍾Sir︰舊樓消防喉「入唔到屋」 難以改成開放式廚房

單位所見客飯廳冷氣機旁設有消防花灑等防火設備。鍾Sir解釋，由於廚房呈開放式設計，必須設有煙霧感應器、消防花灑等防火設施。而他亦提醒，舊樓廚房之所以不能改做開放式設計，是因為舊樓的消防喉「入唔到屋」。

另外，亦有人爭論舊樓單位沒有廚房，可否改成辦公室茶水間設計。鍾Sir表示，由於建築物條例說明一個住宅單位一定要有廚房，所以舊樓改做辦公室茶水間亦難以通過法例及消防條例。

發展商：已完成執修工作 業主簽收滿意

對於上述驗樓單位，發展商回應表示，已即時跟進提出的事項，相關執修工作已完成，業主亦已簽收滿意。

單位客廳設有防火設備（盧翊銘攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或會因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略了單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com 我們會盡快與你聯絡。