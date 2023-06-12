十大屋苑上半年交投量九升一跌　利嘉閣：全年樓價料升逾10%

中港通關、疫情過後，香港地產市場交投活躍起來。利嘉閣今日（12日）預計今年全年樓價升一成，下半年租金升幅將跑贏樓價。



利嘉閣指出，2023年上半年，一、二手私宅市場料共錄逾2.38萬宗買賣登記，涉及登記總金額料達2,368億元，將較2022年下半年的17,750宗及1,584.04億元分別上升34%及50%；而比較2022上半年登記量及總值分別漲6%及5%。

一手市場創3個「半年度」新高

一手市場方面，隨著中港通關，發展商亦隨即推出新盤貨尾試水溫，今年1月一手私宅買賣登記連月錄得強勁反彈，預計今年上半年登記將達到6,317宗，料較去年下半年增逾兩成，全年料將達15,000宗；另外，料今年上半年一手成交總值將達約831.55億元，兩項數據皆創近3個「半年度」新高。

二手市場方面，上半年截至6月8日的二手私宅登記量錄得15,785宗，預期整個上半年可錄17,498宗，將較去年下半年增40%，而3月錄得逾4,300宗的19個月新高；此外，今年上半年二手私宅登記總值料可達1,536.91億元，將較去年下半年的1,082.57億元上升42%。

海怡半島交投量勁升80%

另外，十大活躍屋苑登記量暫時九升一跌，上半年截至5月底暫錄得1,684宗，較去年整個下半年的1,315宗已上升28%，其中以海怡半島的80%升幅最顯著。

一手中高價物業增逾1.6倍 二手市場增逾5成

中高價物業市場方面，以一手私宅為例，2023上半年買賣登記量增幅最顯著的是價值介乎5,001萬至1億元的豪宅新盤，上半年料共錄134宗登記，較去年下半年的48宗增近1.8倍；至於1,201萬至2,000萬元、2,001萬至5,000萬元及1億元以上的一手新盤全部登記量均按半年錄逾1.6倍以上的升幅。

二手私宅市場，其中樓價介乎5,001萬至1億元的物業，上半年料錄96宗登記，按半年增57%；至於第二及第三大升幅者，分別是2,001萬至5,000萬元及1,201萬至2,000萬元的物業，升幅各達51%及46%。

廖偉強︰下半年樓價看升5% 租金跑贏樓價

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，由於高端人才通行證計劃、息口趨見頂平穩、擬再寬首置按揭利樓市等利好因素影響下，下半年樓價看升5%，而租金會跑贏樓價。

中小型住宅樓價下半年料有5%的上升空間，即全年累積升幅可突破一成，約達12%左右。豪宅物業方面，受惠通關後的內地資金及「高才通」實力買家，下半年亦料有3%升幅，全年計則料升約8.5%。

至於租金表現方面，在公司客及海外客回流，加上部分到港專才或先選擇租樓，料下半年租金升幅將跑贏樓價；其中中小型住宅租金料漲6%，全年預計升10%；而豪宅租金下半年也看升5%，全年料升近8%。