利嘉閣：首兩個月私樓落成量6293伙　創22年來次高紀錄

私樓落成量處於高水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二月份全港共有7個項目，合共3,115個私樓單位落成，較一月份的3,178伙輕微減少2%，創十三個單月次高；至於今年首兩個月共有13個項目、涉及6,293伙私宅落成，較去年同期的7,312伙減少近14%，仍為二十二年來同期的次高。

根據資料顯示，二月份本港共有7個私宅項目正式落成，當中規模較大的包括屯門NOVO LAND第1A期及第1B期，合共涉及單位1,624伙；其次為長沙灣「維港滙」第2期及第3期，共涉913伙。此外，鰂魚涌「THE HOLBORN」（420伙）、屯門「上嵐」（112伙）等，亦於期內竣工。

新界區落成量3413伙 佔整體54%

按地區劃分，今年首兩個月新界區共有5個項目、合共3,413個單位落成，佔整體比例約54.2%；九龍區合共有4個項目落成，涉及單位總數2,216伙，佔同期整體私宅落成量約35.2%；港島區亦有4個項目落成，涉及單位總數664伙，佔整體近10.6%。

陳海潮指出，今年預計將有不少大型私宅項目可望取得入伙紙，估計包括元朗「The YOHO Hub」第C期（939伙）、屯門「NOVO LAND」第2A期（929伙）、屯門管翠路18號（698伙）、油塘「蔚藍東岸」（688伙）、大埔「Silicon Hill」第1期（576伙）及屯門「飛揚」第1期（400伙）等，再加上其他中小型項目，初步估計全年落成量可達差估署預測的19,950伙水平。

今年首兩個月共有13個私樓項目落成、涉及6,293。（利嘉閣資料）

首兩個月動工量602伙 按年挫近71%

至於動工量方面，陳海潮表示，2023年二月份有3個私人住宅項目動工，涉及單位602伙，比一月份當時出現「零動工」的情況明顯改善，亦為過去5個月以來的新高。至於今年二月首度「開齋」後，累積動工量只有602伙，較去年同期的2,072伙急挫70.9%，並為近3年來的新低水平。

數據顯示，二月份有3個私宅項目動工，涉及單位602伙，全部位於港島區，當中最大的項目為柴灣道391號，涉及592伙；其次為淺水灣赫蘭道8號共8伙；再者是半山區寶雲道16號的2伙。至於九龍區及新界區月內並未有動工項目。