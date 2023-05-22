利嘉閣：今年首季私樓落成量6796伙　創十九年同期次高

私樓落成量處於高水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年三月份全港共有3個項目，合共503個私人住宅單位落成，較二月份的3,115伙減少84%，創十七個單月最少；不過，今年首季共有16個項目、涉及6,796伙私宅落成，佔差估署全年預測量約34%。雖然今年首季落成量較去年同期的8,083伙減少16%，仍為自2005年以來的十九年來同期次高，亦是近四個季度最多。



根據資料顯示，三月份本港共有3個私宅項目正式落成，當中規模較大的是旺角「ONE SOHO」，涉及單位322伙；其次為何文田「VAU Residence」，涉及165伙。此外，元朗大樹下西路20號「FRASER VILLAGE」 （16伙），亦於期內竣工。

今年首季共有16個項目、涉及6,796伙私宅落成，佔差估署全年預測量約34%。

按地區劃分，今年首季新界區共有6個項目、合共3,429個單位落成，佔整體比例逾50.4%；九龍區亦合共有6個項目落成，涉及單位總數2,703伙，佔同期整體私宅落成量近39.8%；港島區則有4個項目落成，涉及單位總數664伙，佔整體私宅落成量近9.8%。

陳海潮指出，今年預計將有不少大型私宅項目可望取得入伙紙，估計包括元朗「The YOHO Hub」第C期（939伙）、屯門「NOVO LAND」第2A期（929伙）、屯門管翠路18號（698伙）、油塘「蔚藍東岸」（688伙）、大埔「Silicon Hill」第1期（576伙）及屯門「飛揚」第1期（400伙）等，再加上其他中小型項目，初步估計全年落成量可達差估署預測約19,950伙水平。

三月份3私樓動工涉1314伙

動工量方面，三月份有3個私人住宅項目動工，涉及單位1,314伙，比二月份的602伙大增1.18倍，亦為自去年六月以來的10個月新高。至於今年首季，累積動工量有1,916伙，較去年同期的2,384伙減少19.6%，惟仍是近兩季最多。

三月份有3個私宅項目動工，涉及單位1,314伙，當中包括規模最大的啟德第4B區4號地盤，涉及單位1,305伙；其次，淺水灣道125號涉及6伙及又一村紫藤路7號的3伙亦已於三月份展開上蓋建築工序。

新界區首季未有項目展開動工

連同上述項目，2023年首季全港共有6個私宅項目動工，涉及單位總數1,916伙。當中以九龍區的施工單位數量最多，涉及2個項目合共1,308伙，單位佔整體比例達68.3%；港島區則有4個私宅項目動工，單位數量608伙，佔整體比率近31.7%；然而，新界區首季則暫未有項目展開動工。