鴨脷洲弦岸首批推50伙　折實均價26862元　開放式戶折實531.9萬

莊士中國（0298）旗下鴨脷洲住宅項目弦岸，繼上周上載樓書及銷售安排於本周四（15日）招標推三伙連平台特色單位後。項目今日（13日 ）公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價26,862元，較兩年前同區單幢盤逸南的均價25,228元，高出約6.5%。弦岸入場單位為開放式戶，折實入場費531.9萬元。



開放式戶、一房戶各佔13伙、37伙

首批50伙，包括開放式戶至一房間隔。當中開放式佔13伙、一房佔37伙，實用面積由205至317平方呎。該批單位價單售價633.1萬至1,042.1萬元，價單呎價由30,883元至33,083元，扣除最高16%優惠後，折實售價531.9萬至875.4萬元，折實呎價25,945元至27,790元。整批單位市值逾4.2億元。

入場開放式戶僅205呎

入場單位為5樓C室，實用面積205平方呎，屬開放式戶，價單售價633.1萬元，扣除最高優惠後，折實售價531.9萬元，呎價25,946元。

至於最平一房戶為6樓E室，實用面積274平方呎，價單售價846.2萬元，扣除最高優惠後，折實售價710.9萬元，呎價25,946元。

鴨脷洲住宅項目弦岸推出首批50伙。（黃祐樺攝）

弦岸明日收票 最快月內推售

莊士中國地產地產部助理總經理陳慶光表示，項目將於明日收票，預計最快月內推售，該批單位定價參考同區樓盤，預計可吸引年輕客。至於，早前落實於明日招標推售的連平台特色單位，目前亦獲查詢。

項目提供三種付款方法，當中包括120天現金付款計劃、建築期付款計劃及建築期備用付款計劃。同時，發展商亦為買家代繳3%印花稅以及提供最多樓價80%的第一接揭貸款優惠。另外，後市方面他表示加息對市場影響已消化，預期樓價將有5至10%升幅。

左：莊士中國地產地產部助理總經理陳慶光、莊士地產代理營銷策劃經理陳家寶。

同區逸南兩年前推盤 最平開放式戶427.6萬

參考同區同屬單幢樓的新盤逸南，於2021年5月推出首張價單涉及50伙，折實平均呎價25,228元，入場開放式戶實用面積186平方呎，折實售價逾427.6萬元。

入盤105伙 主打一房單位

項目位於鴨脷洲平瀾街8號，屬於單幢盤，涉及105伙，實用面積由205至317平方呎，戶型涵蓋開放式至一房間隔，當中開放式佔20伙、一房佔77伙，其餘8伙為特色單位。預計關鍵日期為2024年9月30日。

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