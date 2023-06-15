示範單位｜何文田VAU Residence現樓曝光　全幢貫徹南歐風格

萬科香港何文田自由道11號VAU Residence已取得入伙紙，快將展開交樓程序，項目日前首度開放三個示範單位以及會所予傳媒參觀，整個項目均採用南歐風格。萬科香港副董事兼市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，項目天台特色單位將於短期內以招標形式推出市場。



會所採用現代南歐風 打造都市園林

VAU Residence住客會所，由著名建築及室內設計事務所ARK負責，室內外面積逾4,000 平方呎，設計貫徹現代南歐風格。戶外設計靈感源自尊貴包廂設計，融入園林景致佈局，為住戶打造聚會空間及「都市園林」。會所提供多項設施，包括宴會廳、健身室、戶外燒烤區、多用途共享空間及兒童遊樂設施等。

↓VAU Residence住客會所↓

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單位貫徹南歐風格 外望九龍市景、遠眺山景

VAU Residence日前首度開放3個現樓示範單位，其中開放式示範單位為27樓E室，實用面積達209平方呎，客飯廳呈長方形設計，連接22平方呎露台，外望九龍城市景。單位廚房、洗手間皆使用了南歐風格，配有圓角鏡面及石紋磚設計，客廳設磨砂玻璃，可透光至浴室，增加透光。

↓開放式戶示範單位↓

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至於一房示範單位為27樓C室，實用面積達264平方呎。客飯廳同樣呈長形設計，間隔方正，外接22平方呎露台，單位外望九龍城市景，房間以及露台同樣朝東北方向。開放式廚房採用L形工作枱設計。

↓一房戶示範單位↓

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而兩房示範單位則為27樓F室，實用面積達384平方呎。客飯廳同樣呈長方形設計，外接22平方呎露台，面向東南方，外望九龍市景，更可遠眺山景；單位浴室設有窗戶，屬「明廁」；主人房房內設有L字型玻璃幕牆。客飯廳、客房以及主人房皆望向同一方向城市景。

↓兩房戶示範單位↓

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劉淑貞︰項目累計沽出69伙，套現5億元

萬科香港副董事兼市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，VAU Residence將於6月中旬開始交樓，該盤至今累售69伙，套現5億元，平均成交呎價25,477元。另外，已出價單但仍待售的單位共42伙，包括17伙開放式、18伙一房單位、6伙兩房單位以及1伙三房單位，另有54伙未出銷售安排。

對於樓市走勢，劉淑貞表示，隨著通關復常，香港樓市開始回暖，其他發展商樓盤銷售時亦反應熱烈，認為屬疫情前的剛性需求。