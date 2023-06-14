示範單位｜筲箕灣傲華一房採木系風格　設三合一露台

由協成行發展、位於港島筲箕灣東大街的住宅發展項目傲華ORIA，今日首度開放展覽廳及3個示範單位予傳媒參觀。協成行物業銷售主管張詩敏表示，傲華考慮周內對外開放示範單位，最快下周開價，首批涉約50伙，定價參考港島區一、二手樓價及近期新盤售價。



對於近月港島及九龍區亦有單幢新盤推出，協成行物業銷售主管張詩敏表示，基於客源、地區，以及項目近地鐵站等優勢，並不擔心競爭。

料下周開價涉50伙 參考港島區一、二手樓

傲華今日開放3個示範單位予傳媒參觀。當中，一房戶屬無改動連裝修示範單位，參照18樓E室搭建，採木系設計，實用面積324平方呎，連23平方呎露台及16平方呎工作平台，內建衣帽間。

單位客飯廳採木條子為間隔，另外接三合一露台，開放式廚房設計。浴室無窗，屬「黑廁」設計，至於睡房呈長形開則，客飯廳及睡房屬同一座向，可望同一景觀。

↓一房連裝修示範單位↓

+ 8

買家可自行定製個性化廚櫃

張詩敏表示，傲華買家可自行定製個性化廚櫃，提供「現代簡約白」、「經典北歐灰」及「時尚型格綠」三種顏色。項目設有連戶外綠化園林總面積約5,000平方呎的住客會所 「CLUB ORIA」，並以「身、心、社、靈」為核心理念，提供露天雅座、迷你農圃、瑜伽館，並有室內、外空間的健身室等設施。

開放式戶大廳採單邊窗設計

開放式示範單位屬無改動示範單位，參照18樓C室搭建， 實用面積220平方呎，連23平方呎露台。單位客飯廳有單邊窗設計以增加採光，另外接露台，開放式廚房設計，浴室有窗，屬「明廁」設計。

↓開放式示範單位↓

+ 1

主人房採曲尺落地窗設計

另外，兩房示範單位，屬無改動示範單位參照18樓F室搭建， 實用面積456平方呎，連23平方呎露台及16平方呎工作平台。單位客飯廳外接三合一露台，廚房以開放式設計，浴室無窗，屬「黑廁」設計。至於主人房，客房及屬同一座向可望同一景觀，主人房以曲尺落地窗設計以增加採光。

↓兩房無改動示範單位↓

+ 10

傲華提供156伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎190至737平方呎，其中開放式戶佔54伙，一房戶佔72伙，兩房戶佔18伙，另設有12伙連平台或天台的特色戶。標準戶樓層每層設8伙，提供兩部升降機。項目預計關鍵日期為2025年5月31日。

傲華前身為筲箕灣東大街121至131號義德大廈，由協成行於2020年透過強拍方式，以底價8.04億元投得並成功統一業權。該舊樓地盤面積約為7680平方呎，市場當時預期如項目作為商住發展，重建後可建樓面面積6.9萬方呎計，每呎樓面地價約1.16萬元，適合發展中小型單位。