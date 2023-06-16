美孚新邨三房獲5組買家爭購　反價30萬沽　依然平過市價一球？

美國本周宣佈暫停加息後，十大屋苑交投量有所增加。荔枝角美孚新邨有長情業主放售三房單位，在近期市況淡靜的情況，罕有接獲至少5組買家查詢，最終更成功反價30萬元沽貨，持貨39年帳面大幅升值近19倍。不過值得留意，該單位因位於沒有升降機直到的樓層，是次成交價較一般正常單位平超過一球。



美聯物業分行首席高級營業經理林海成表示，是次成交單位美孚新邨3期百老匯街86號頂層三房戶，實用面積719平方呎，單位原叫價690萬元，吸引多組客戶爭購，終反價30萬元，以720萬元易手，成交呎價10,014元。

無升降機直達 較市價低10至15%

上述三房成交單位較近期正常單位平10%至15%，林海成解釋，主要由於單位位處樓層無升降機直達，出入需要多行一層樓梯。

美孚新邨頂層三房戶外望景觀。（代理相片）

1984年買入價僅40萬 升值近19倍

據了解，新買家原為區內租客，認為價格吸引，單位間隔實用，附有大露台，向南景觀，故買入上述單位作自住用途。

據悉，原業主已於其他地區買入新物業自住，故沽出上述單位，是次買賣屬「樓換樓」個案。至於原業主為長情業主，早於1984年以40萬元買入上述單位，持貨39年，升值680萬元，即18.75倍。